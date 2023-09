https://fr.sputniknews.africa/20230902/top-10-des-meilleures-attractions-touristiques-gratuites-dafrique-selon-un-classement-1061810148.html

Top 10 des meilleures attractions touristiques gratuites d’Afrique, selon un classement

Trois sites marocains, trois sud-africains, deux égyptiens, ainsi que d’autres de Tanzanie et des Seychelles se distinguent dans un classement des destinations... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Trois curiosités d’Afrique du Sud, du Maroc et des Seychelles se retrouvent au palmarès dans un classement des attractions touristiques gratuites africaines rédigé par le site américain spécialisé Casago.La première place revient à la montagne de Lion’s Head au Cap, en Afrique du Sud, selon cette enquête basée sur l’avis des utilisateurs de TripAdvisor qui donnent cinq étoiles. La curiosité en a reçu 76,48%.Célèbre pour ses rues bordées de maisons bleues, la ville marocaine de Chefchaouen la suit avec un léger écart (76,4% de notes).Surnommée "La Perle bleue du Maroc", cette localité est aussi la troisième ville monochrome la plus saisissante au monde, selon un classement du site spécialisé Architectural Digest.Le Maroc domineDeux autres sites marocains s’illustrent dans le classement, le village d’Aït Ben Haddou ou "le Mont-Saint-Michel des Chleuhs", qui arrive en sixième position (67,74%). Son ensemble architectural a servi de décor pour plusieurs films, dont La Momie et Gladiator, et pour la série télévisée Game of Thrones. Puis, c’est la ville de Fez, classée neuvième (62,09%).La plage seychelloise Anse Lazio se place à la troisième position (74,42%), suivie par le Blue Hole de la mer Rouge, en Égypte (68,93%). Une autre destination égyptienne, le Coptic Cairo qui représente un quartier du vieux Caire, est arrivée huitième (62,97%).À la septième place se distingue la plage tanzanienne de Nungwi, sur l’île de Zanzibar (64,26%).Parmi les curiosités sud-africaines, y brillent les rochers Têtes de Knysna (69,34%), dans l’embouchure du fleuve éponyme. Y figure également la plage de Camps Bay, située dans la ville du Cap, qui clôt le classement (61,94%).

