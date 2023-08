https://fr.sputniknews.africa/20230815/ces-villages-maghrebins-se-retrouvent-parmi-les-plus-beaux-du-monde-selon-un-classement-1061361889.html

Ces villages maghrébins se retrouvent parmi les plus beaux du monde, selon un classement

Deux villages maghrébins se sont illustrés dans le classement recensant les plus beaux villages de Time Out. Le tunisien Sidi Bou Saïd est en 10e position... 15.08.2023, Sputnik Afrique

Un classement des plus beaux villages du monde entier a mis en valeur la beauté de deux lieux maghrébins emblématiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.Le village pittoresque tunisienne Sidi Bou Saïd occupe la 10e position dans une liste présentée par le magazine spécialisé dans les voyages et sorties Time Out à la base de l’avis des touristes sur Instagram*.Sidi Bou Saïd, connu pour ses maisons blanches et bleues qui combinent l'architecture arabe et andalouse, est perché sur une falaise donnant sur la mer Méditerranée.En outre, le village d’Aït Ben Haddou se place à la 12e position dans le même top.À l’époque du protectorat français, cette perle du royaume chérifien a été surnommé "le Mont-saint-Michel des Chleuhs".En effet, il s’agit d’un ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles couleur ocre se trouvant sur une colline au milieu d’une vallée. C’est l’un des plus célèbres ksars du sud du Maroc.Cet ensemble architectural a servi de décor pour plusieurs films, dont La Momie et Gladiator, ainsi que pour la série télévisée Game of Thrones.Gagnants incontestablesQui sont les grands gagnants de ce classement? La première position revient à la Cinque Terre en Italie, réputée pour ses maisons colorées sur le flanc de falaises. Ensuite arrive le port de pêche norvégien Reine, faisant partie des îles Lofoten, qui semblent tout droit sorties d’un conte de fées. La troisième place est détenue par une ville côtière grecque, d’Oia, sur les îles paradisiaques Santorini, où des maisons blanches avec des toits bleus surplombent la mer.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

