Le Maroc en proie à la canicule: records de température, tempêtes de sable - images

Le Maroc en proie à la canicule: records de température, tempêtes de sable - images

Quelques jours après que des tempêtes de sable ont frappé la ville marocaine de Marrakesh, colorant le ciel de rouge, la canicule a encore gagné en puissance... 14.08.2023

Alors que depuis le début de l'été, l'ensemble du Maroc est en proie à une série de vagues de chaleur, la station météorologique d'Agadir, dans le sud du royaume, a enregistré vendredi une température maximale de 50,4°C.C'est la première fois que les températures enregistrées dépassent les 50 degrés au Maroc, d'après la météorologie nationale.La canicule est à l'origine de feux de forêts ces derniers jours dans le nord du pays, près de Tanger et plus à l'est dans la province de Taza, selon des journalistes de l'AFP sur place. Ces incendies, d'ampleur limitée mais alimentés par des vents violents, ont endommagé ou détruit quelques centaines d'hectares de couvert forestiers. Ils n'ont pas fait de victime à ce jour. En outre, ces derniers jours, des tempêtes de sable se sont abattues sur certaines zones du royaume, dont les villes d'Agadir et de Marrakech. Dans cette dernière, les rafales de vent sont allées jusqu'à 80 km/h, colorant le ciel en rouge. Le spectacle créé par ce phénomène naturel a été immortalisé par des images postées sur les réseaux sociaux. Un décès a été signalé suite à la chute d'un arbre.Record internationalSelon le service européen Copernicus, le mois juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec 0,33°C de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre (juillet 2019). En ce qui concerne le Maroc, juillet s'est classé au quatrième rang parmi les mois de juillet les plus chauds depuis 1961. La DGM prévoit toutefois une légère baisse des températures sur le nord du pays maghrébin dans les jours à venir.

