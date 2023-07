https://fr.sputniknews.africa/20230725/cette-ville-algerienne-dans-le-top-3-quotidien-des-localites-les-plus-chaudes-de-la-planete-1060766161.html

Cette ville algérienne dans le top 3 quotidien des localités les plus chaudes de la planète

Cette ville algérienne dans le top 3 quotidien des localités les plus chaudes de la planète

Alors que l’Algérie fait face à de violents incendies dévastateurs et à une canicule, une ville du pays est même entrée dans le top 3 des points les plus... 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T17:57+0200

2023-07-25T17:57+0200

2023-07-25T17:57+0200

afrique

chaleur

canicule

feu

incendie de forêt

algérie

tunisie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104151/47/1041514799_0:18:1920:1098_1920x0_80_0_0_d9f2e982bb2e8d6f5c2a0383362b9d10.jpg

La ville algérienne de Skikda se positionne à la 3e place des lieux les plus chauds du monde, selon les données des dernières 24 heures au 25 juillet présentées dans la liste publiée sur le site international spécialisé El Dorado Weather.Ainsi, une température de 49 degrés Celsius y a été enregistrée.D’après le site de référence, elle est devancée par la station météorologique irakienne de Basrah-Hussen (49,6 degrés) et de l’aéroport international irakien de Bassorah (49,4 degrés).En outre, l’aéroport international de Tunis-Carthage occupe la 4e position de ce classement avec 49 degrés, les villes tunisiennes de Bizerte, de Kairouan et d’Enfida arrivent respectivement à la 6e (48,9 degrés), à la 9e (48,7 degrés) et à la 13e (48,3).Selon les données, c’est la ville algérienne d’Annaba qui clôture le top 15 des lieux les plus chauds du monde avec 48,2 degrés.Cette liste comprend aussi des localités du Koweït, de l’Arabie saoudite, de l’Iran et de l’Irak.Plus de 30 morts dans les feux de forêtDepuis ce dimanche 23 juillet, les incendies de forêt continuent de ravager l’Algérie. Le feu brûle dans 16 wilayas. Au moins 34 personnes sont décédées, plus de 1.500 ont dû être évacuées.Le Président Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses condoléances aux proches des défunts.Une enquête a été ouverte sur les causes des départs de feu.Les pompiers en Algérie poursuivent ce 25 juillet leurs opérations pour éteindre les incendies qui ravagent le nord et l'est du pays. La plupart est déjà maîtrisée, selon les autorités.

afrique

algérie

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, chaleur, canicule, feu, incendie de forêt, algérie, tunisie