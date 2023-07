https://fr.sputniknews.africa/20230724/ces-trois-lieux-maghrebins-parmi-les-15-plus-chauds-du-monde-ces-dernieres-24h-1060737043.html

Ces trois lieux maghrébins parmi les 15 plus chauds du monde ces dernières 24h

En ce 24 juillet, trois points géographiques au Maghreb affichent la température la plus haute du monde, se classant parmi les 15 endroits les plus chauds à... 24.07.2023, Sputnik Afrique

Trois lieux du Maghreb figurent parmi les 15 points les plus chauds du monde, selon les données des dernières 24 heures au 24 juillet présentées dans la liste publiée sur le site international spécialisé El Dorado Weather.C’est notamment la ville tunisienne de Kairouan qui occupe la troisième place de ce classement avec une température de 49 degrés Celsius. En banlieue d’Alger, la commune de Dar-El-Beida se classe 7e en affichant une température de 48,7 degrés Celsius.Cette liste comprend également la ville algérienne de Skikda, qui se positionne à la 15e place avec 48,2 degrés Celsius, clôturant ainsi ce top 15.Cette liste comprend aussi des localités du Koweït, de l’Iran et de l’Irak.Le top 3 des points les plus chaudsQuant au trio de tête en températures les plus chaudes, c’est la station météorologique irakienne de Basrah-Hussen qui arrive à la première position avec 49,5 degrés. La deuxième place est occupée par l’aéroport international irakien de Bassorah (49,1 degrés). Et ce top 3 est clôturé par la ville iranienne d’Abadan (49 degrés).L’Algérie en proie à des incendiesL'Algérie fait face à une canicule intense dans une partie de son territoire, avec des pics de températures à 48 degrés et plus.Dans la nuit du 23 au 24 juillet, 15 personnes ont péri et 26 autres ont été blessées dans des feux de forêt, maquis et récoltes ayant touché trois départements du nord de l'Algérie, a indiqué le ministère local de l’Intérieur dans un communiqué ce 24 juillet.Au total, le pays a enregistré 97 incendies dans 16 wilayas, mais les plus violents se sont déclarés à Béjaïa, Bouira et Jijel, a précisé l’instance. Ces incendies, attisés par des vents très forts, ont atteint des zones d'habitations dans ces trois préfectures où 1.500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées, selon la source.

