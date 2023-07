Une canicule record frappe l’hémisphère Nord, l’Afrique n’est pas épargnée

https://fr.sputniknews.africa/20230716/une-canicule-record-frappe-lhemisphere-nord-lafrique-nest-pas-epargnee-1060566120.html

Une canicule record sévit sur l’hémisphère Nord de la planète. Parmi les régions touchées figure l’Afrique du Nord.Au Maroc, la chaleur excessive est annoncée jusqu’à mardi, avec des températures allant entre 37 et 47 degrés dans plusieurs provinces, comme l’a annoncé le 15 juillet la Direction générale de la météorologie.Des périodes de canicule sont attendues aussi dans différents coins d’Algérie, le mercure pouvant aller jusqu’à 46 degrés. Fin juin, quatre localités du pays ont figuré parmi les 15 points les plus chauds du monde.L’Europe souffre aussiEn outre, la canicule touche l’Italie, où des records historiques de températures sont attendus dans les prochains jours. Ce 16 juillet, 16 villes italiennes sont en alerte rouge, car la chaleur devrait atteindre de 36 à 37 degrés avec un pic redouté en début de semaine prochaine.Le service météorologique italien dit craindre "la vague de chaleur la plus intense de l’été, mais aussi une des plus intenses de tous les temps".L’Allemagne et la France ne sont pas épargnées, tout comme la Grèce et l’Espagne. Le mois de juin a été le deuxième plus chaud jamais enregistré dans l’Hexagone.De plus, en Asie, plusieurs provinces du sud et du sud-est de la Chine seront visées par des températures élevées au cours du week-end, oscillant de 35 à 40 degrés, d’après l’Observatoire météorologique central. Tandis que certains lieux du nord-ouest pourraient même faire face à des températures dépassant ces niveaux.Qui plus est, les autorités japonaises ont appelé la population à la prudence en vue d’une hausse possible de la chaleur jusqu’à 39 degrés dans l’est du pays ces prochains jours, selon l’agence locale de prévisions.Comme le précise l’AFP, le sud des États-Unis se trouve aussi en pleine canicule.Des records dans le mondeÀ l’échelle mondiale, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré, d’après les agences européenne Copernicus et américaines NASA et NOAA. Dans la foulée, c’est la première semaine complète de juillet qui a été également la plus chaude jamais mesurée, comme le montrent les données préliminaires de l’Organisation météorologique mondiale.

