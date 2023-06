https://fr.sputniknews.africa/20230630/quatre-endroits-algeriens-ou-les-temperatures-sont-les-plus-chaudes-du-monde-ces-dernieres-24h-1060259157.html

Quatre endroits algériens où les températures sont les plus chaudes du monde ces dernières 24h

Quatre endroits algériens où les températures sont les plus chaudes du monde ces dernières 24h

Selon le site météorologique El Dorado Weather, quatre lieux d’Algérie se sont classés parmi les lieux les plus chauds au monde à la date de ce 29 juin. Des... 30.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-30T18:12+0200

2023-06-30T18:12+0200

2023-06-30T18:12+0200

international

afrique

algérie

météo

chaleur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/05/1045308945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4eb72a6944f614c369c41c0d119bd6c.jpg

Quatre endroits algériens figurent parmi les 15 points les plus chauds du monde, d’après les données des dernières 24 heures au 30 juin présentées dans la liste parue sur le site international spécialisé El Dorado Weather.Ainsi, la ville d’Ouallene se positionne à la 10e place de ce classement avec une température de 46,2 degrés Celsius. La station météorologique algérienne d’Abdennizi s’est classée 12e (46 degrés), tandis que les communes d’Adrar et de Biskra ont occupé respectivement la 13e (46 degrés) et la 15e (46 degrés) places.Cette liste comprend aussi des localités d’Arabie saoudite, du Koweït, du Pakistan, de l’Iran et de l’Irak.Le top 3 des lieux les plus chaudsÀ la première position du podium arrive la ville iranienne de Tabas avec 47,5 degrés Celsius. La deuxième place est occupée par la localité iranienne d’Omidiyeh (47,4 degrés). Ce top 3 est clôturé par la station météorologique irakienne de Basrah-Hussen (47 degrés).

afrique

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, algérie, météo, chaleur