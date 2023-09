https://fr.sputniknews.africa/20230920/ces-hotels-africains-parmi-les-50-meilleurs-du-monde-1062251143.html

Ces hôtels africains parmi les 50 meilleurs du monde

Ces hôtels africains parmi les 50 meilleurs du monde

Le top-50 des meilleurs hôtels du monde, établi par William Reed Business Media, a mis en valeur trois hôtels de l'Afrique. Deux d’entre eux se trouvent à... 20.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-20T22:45+0200

2023-09-20T22:45+0200

2023-09-20T22:47+0200

afrique

maghreb

maroc

afrique du sud

hôtel

classement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104146/30/1041463005_0:15:2987:1695_1920x0_80_0_0_29365fb02d0818e2678d7afde0e8df72.jpg

Deux hôtels marocains et un sud-africain s’illustrent dans le classement des meilleurs établissements d’hébergement rédigé par la société britannique William Reed Business Media.Située à Marrakech, la Mamounia occupe la sixième place. Le site remonte au XVIIIe siècle, lorsque le fils du sultan Mohammed ben Abdallah transforma ses jardins odorants en un lieu pour de somptueuses garden-parties.Depuis son ouverture en 1929, il est reconnu comme l'un des meilleurs au monde, leader en matière de design haut de gamme, d'intérieurs ultra-luxueux et d'hospitalité. Des qualités qui en font désormais le meilleur hôtel d'Afrique 2023, explique la société.Célèbre pour sa cuisineL’hôtel Royal Mansour, qui se trouve lui aussi à Marrakech, se classe 23e. Il se distingue par la chef acclamée Hélène Darroze, qui détient le titre de la meilleure femme chef du monde 2015. Le restaurant Sesamo que l’établissement abrite est le numéro 39 dans la liste 2023 des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.À la 15e place, se trouve le Singita Lodges situé dans le Parc national Kruger, en Afrique du Sud. Il est également lauréat du Flor de Caña Eco Hotel Award pour ses principes de durabilité et de responsabilité envers l'environnement.Le podium est occupé par le Passalacqua, situé sur les rives du lac de Côme, en Italie. Il est suivi par le Rosewood, à Hong Kong, et le Four Seasons de Bangkok.

afrique

maghreb

maroc

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maghreb, maroc, afrique du sud, hôtel, classement