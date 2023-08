https://fr.sputniknews.africa/20230806/ce-pays-du-maghreb-dont-les-hotels-ont-fait-le-plein-en-2023-1061115204.html

Ce pays du Maghreb dont les hôtels ont fait le plein en 2023

Ce pays du Maghreb dont les hôtels ont fait le plein en 2023

Le secteur touristique a le vent en poupe au Maroc. Après les difficiles années de pandémie, la machine semble s’être remise en route et les nuitées ont explosé de 86% au premier semestre 2023 dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC), rapporte l'Observatoire du tourisme.Un rebond de la fréquentation dû en écrasante majorité aux touristes non-résidents, qui ont augmenté leurs nuitées de 134%, alors que l’augmentation se chiffre à 25% pour les résidents. Le mois de juin a été particulièrement porteur, avec une augmentation de 23% par rapport à la même période en 2022.Toutes les villes concernéesCette embellie a touché les établissements hôteliers dans toutes les grandes villes du pays, souligne encore l'Observatoire du tourisme. L’incontournable Marrakech affiche une hausse des nuitées de 115%, suivi par Agadir (80%), Fès (75%), Casablanca (63%) ou encore Tanger (58%).Selon certains observateurs, le beau parcours de l’équipe marocaine lors de la récente Coupe du monde de football a pu participer à l’engouement touristique. Les recherches Internet sur le Maroc avaient d’ailleurs explosé après l’exploit des Lions de l’Atlas. Les autorités ambitionnent désormais de propulser le pays dans le top-10 des destinations touristiques mondiales et un plan baptisé Light in action a été lancé en ce sens.La ville rouge de Marrakech avait déjà été désignée troisième plus belle destination d’Afrique, derrière l’archipel de Zanzibar et le lac Malawi, à en croire le magazine spécialisé The Travel. Casablanca possède pour sa part le meilleur aéroport du continent dans la catégorie accueillant de cinq à quinze millions de voyageurs par an, révélait récemment le Conseil international des aéroports (ACI).

