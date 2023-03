https://fr.sputniknews.africa/20230307/et-le-titre-du-meilleur-aeroport-dafrique-revient-a-1058124840.html

Et le titre du meilleur aéroport d’Afrique revient à…

Et le titre du meilleur aéroport d’Afrique revient à…

L’aéroport international de l’Île Maurice a remporté le titre du meilleur aéroport d’Afrique, accueillant de deux à cinq millions de passagers par an, selon le... 07.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-07T17:37+0100

2023-03-07T17:37+0100

2023-03-07T17:37+0100

aéroport

île maurice

classement

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104268/20/1042682043_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_917429d6cc26e829871a6586e1de2595.jpg

Le Conseil international des aéroports (CIA) a désigné la meilleure infrastructure d’Afrique, laquelle accueille annuellement de deux à cinq millions de passagers. Ce titre a été attribué à l’aéroport international SSR de l’Île Maurice, et ce, pour la deuxième année consécutive.Le classement mondial ASQ 2022 (Airport Service Quality) du CIA évalue les aéroports selon ses prestations au niveau international. L’opinion des passagers y joue un rôle crucial. Via des questionnaires distribués durant toute l’année, ils évaluent les sites sur la base d’une trentaine de critères.Vers de nouveaux horizons?Cet événement revêt une grande importance pour l’ensemble du pays, le groupe visant "à consolider le bon positionnement de l’Île Maurice aussi bien pour les voyages d’affaires que pour les loisirs".Envisageant de maintenir le cap, AHL souhaite aussi "renforcer la coopération avec les autres partenaires des secteurs du voyage et du tourisme mauriciens, afin de favoriser l'innovation et de développer de nouveaux services qui enrichiront davantage l'offre aux passagers".

île maurice

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

aéroport, île maurice, classement, afrique