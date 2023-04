https://fr.sputniknews.africa/20230410/le-maroc-a-la-conquete-dune-place-dans-le-top-10-des-destinations-touristiques-1058488107.html

Le Maroc à la conquête d’une place dans le top 10 des destinations touristiques

Le Maroc à la conquête d’une place dans le top 10 des destinations touristiques

Enthousiasmé par l’explosion de la notoriété du Maroc suite aux performances de sa sélection pendant la Coupe du monde de football, l’Office marocain du... 10.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-10T16:39+0200

2023-04-10T16:39+0200

2023-04-10T16:39+0200

international

maghreb

maroc

tourisme

développement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045958003_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_4018c62087a80046b88fa7324ac2eee9.jpg

L’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 où ils ont terminé à la quatrième place a porté au pinacle l’image du Maroc, ce qui offre de larges perspectives à l’Office national marocain du tourisme (ONMT), relate l’hebdomadaire marocain La Vie éco.En témoignent la hausse des recherches du Maroc sur les moteurs de recherche généralistes et spécialisés dans les voyages, ainsi que l’augmentation des arrivées touristiques au Maroc de 17% à la fin de février et de 58% des recettes touristiques par rapport à 2019.Fort de ce potentiel de développement du secteur touristique, l’ONMT a mis au point un plan d’action pour les trois prochaines années. L’un des objectifs est de propulser le pays au top 10 des destinations les plus admirées.Un plan en quatre pointsLe plan baptisé "Light in action" en référence au slogan "Maroc, terre de lumière" comprend quatre axes stratégiques dont le plus important est lié au World class marketing, permettant la concurrence du Maroc avec plusieurs destinations internationales, comme l’Espagne ou les Émirats arabes unis.D’autres volets prévoient l’amélioration du contenu digital en photos et en vidéos, celle de la capacité aérienne, ainsi que la conquête de nouveaux marchés.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maghreb, maroc, tourisme, développement