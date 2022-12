https://fr.sputniknews.africa/20221217/le-maroc-battu-par-la-croatie-en-petite-finale-du-mondial-1057302266.html

Le Maroc battu par la Croatie en petite finale du Mondial

Dans un match haute-tension, les vice-champions du monde se sont imposés devant les Lions de l'Atlas sur le score de 2-1 grâce aux buts de Gvardiol et Oršić. 17.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-17T17:55+0100

2022-12-17T17:55+0100

2022-12-17T18:29+0100

maroc

croatie

mondial 2022

football

La Croatie a pris la troisième place du Mondial 2022 en battant le Maroc, première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas, qui avaient précédemment battu la Belgique, puis l'Espagne aux tirs au but et enfin le Portugal, ont ainsi échoué à devenir la première sélection du continent à finir sur le podium.Josko Gvardiol (7e) et Mislav Orsic (42e) ont marqué pour les vice-champions. L'unique but marocain a été inscrit par Achraf Dari (9e). La finale opposera dimanche la France, tenante du titre, à l'Argentine.La veille, le président de la FIFA a salué la performance des équipes africaines lors du Mondial 2022, soulignant notamment le parcours du Maroc.

