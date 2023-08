https://fr.sputniknews.africa/20230806/en-afrique-du-sud-une-elephante-apprend-a-son-nouveau-ne-a-se-tenir-debout--video-1061116470.html

En Afrique du Sud, une éléphante apprend à son nouveau-né à se tenir debout – vidéo

Des visiteurs du parc Kruger (Afrique du Sud) ont eu la rare chance d'observer la naissance d'un bébé éléphant. Ils l'ont ensuite filmé en train de tenter de... 06.08.2023, Sputnik Afrique

Après avoir donné naissance à son petit, une maman éléphant a été prise de panique en voyant son nouveau-né avoir du mal à se tenir debout. Mais elle a continué d'essayer de l'aider, offrant aux spectateurs une scène touchante.C'est un guide de terrain qui a réussi à la filmer dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. La chaîne YouTube du parc a partagé cette vidéo.Le jeune homme a vu de loin une éléphante apparemment en détresse. Curieux, il a pris ses jumelles pour voir de plus près. "Choqué et émerveillé, j'ai réalisé que c'était une éléphante en train d'accoucher!", a-t-il confié.La complicité familiale s’instaureComprenant la sensibilité de la situation mais aussi sa rareté, les visiteurs ont décidé de se repositionner pour voir mieux, tout en veillant à ne pas causer de stress supplémentaire à la mère.En se déplaçant, ils ont instantanément perdu de vue l'animal, et quand ils l'ont revu, l'éléphanteau était déjà sorti. La mère s'est ensuite retournée et est partie, avant de revenir quelques instants plus tard. "Son comportement était un mélange de nervosité, d'excitation et de curiosité."La femelle a essayé d'aider le petit à se tenir debout, en lui donnant un coup de patte. Son inexpérience s'est manifestée, mais finalement, le bébé s'est levé, appuyé contre sa mère.

