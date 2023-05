https://fr.sputniknews.africa/20230503/deux-crocodiles-racketteurs-volent-une-antilope-au-nez-de-3-guepards---video-1059009363.html

Deux crocodiles-racketteurs volent une antilope au nez de 3 guépards - vidéo

Deux crocodiles-racketteurs volent une antilope au nez de 3 guépards - vidéo

Trois guépards ont été chassés de leur repas par des crocodiles dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. Les félins n'ont pas trouvé la force ni le... 03.05.2023, Sputnik Afrique

Excellents chasseurs, les guépards sont connus pour leur rapidité et leur agilité. Trois guépards ont ainsi réussi à attraper une antilope dans le parc national Kruger, le plus grand parc national d'Afrique du Sud. Ils s'apprêtaient à savourer leur proie, mais… un groupe de crocodiles est venu gâcher le festin.En effet, les crocodiles se prélassaient au soleil lorsqu'ils ont vu les guépards avec leur trophée. Ils se sont ainsi approchés des félins, l'air menaçant. Ceux-ci ont d'abord essayé de tenir bon et ont commencé à réprimander les crocodiles.Les reptiles triomphentLes amphibiens ont cependant fini par intimider les guépards, qui se sont éloignés de leur repas. Une douzaine de crocodiles se sont délectés de la chair de l'antilope.La scène a été filmée par un couple d'amateurs de la nature et publiée sur la chaîne YouTube du parc.Les crocodiles ne sont en général pas considérés comme des charognards, précise le parc dans la légende. Ils sont connus pour chasser activement leurs propres proies plutôt que de récupérer d'autres animaux déjà capturés. Les crocodiles se nourrissent de presque tout ce qu'ils peuvent attraper, y compris les poissons, les oiseaux et les mammifères.

