L’ambassadeur français au Niger aurait quitté Niamey

L’ambassadeur français au Niger aurait quitté Niamey

L’ambassadeur français au Niger Sylvain Itté a quitté Niamey, selon Al Hadath. Il se dirige vers le Tchad, d'après les militaires au pouvoir au Niger. 27.09.2023, Sputnik Afrique

Le retrait français du Niger semble prendre forme: l’ambassadeur français au Niger Sylvain Itté a quitté Niamey ce 27 septembre au matin, selon Al Hadath. Il arrivera à Paris dans quelques heures, relate le média.Le départ du diplomate français de Niamey a été confirmé les militaires au pouvoir au Niger, relayés par Al Arabiya. Sylvain Itté se dirige ainsi vers le pays voisin le Tchad, d’après leurs informations.Pour l'heure, les autorités françaises n'ont pas commenté la situation.Tensions entre Niamey et ParisLe retrait prochain de l’ambassadeur en poste au Niger, ainsi que la fin de la coopération militaire ont été annoncés par Emmanuel Macron le 24 septembre. Les relations entre Paris et Niamey sont au plus bas depuis la prise de pouvoir par des militaires au Niger, fin juillet. En août, ils ont réclamé le départ du diplomate. Sylvain Itté s'est donc vu retirer son immunité et son visa diplomatiques. Depuis, l'ambassade se trouve en situation de confinement, les accès à l'électricité et à l'eau ont été coupés, le personnel utilise des rations militaires. Plusieurs manifestations demandant le départ de la France du Niger ont eu lieu devant l’ambassade. Le diplomate restait néanmoins jusqu’alors à l’ambassade, la France ne reconnaissant pas la légitimité du général Abdourahamane Tchiani, à l’origine du coup de force dans le pays.

