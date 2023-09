https://fr.sputniknews.africa/20230904/niamey-appelle-lambassadeur-de-france-a-quitter-le-pays-au-plus-vite-1061872158.html

Niamey appelle l’ambassadeur de France à quitter le pays au plus vite

Niamey appelle l’ambassadeur de France à quitter le pays au plus vite

L’ambassadeur français au Niger est sommé de faire ses valises dans les plus brefs délais, a annoncé le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine... 04.09.2023, Sputnik Afrique

Le nouveau Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, nommé le 8 août par les militaires au pouvoir, a déclaré ce lundi 4 septembre que les autorités du pays appelaient l'ambassadeur de France Sylvain Itté à "quitter le pays le plus rapidement possible". Son intervention a été diffusée via la chaîne YouTube d’Al-Jazeera.Les nouvelles autorités du Niger veulent maintenir des relations avec la France, mais Paris commet des actes inacceptables, a ajouté M.Zeine.Ali Mahamane Lamine Zeine a également fait part de son intention de rencontrer prochainement le Président déchu Mohamad Bazoum.Ultimatum aux forces françaises au NigerLe 4 août, les nouvelles autorités nigériennes avaient annoncé avoir donné 30 jours aux militaires français pour quitter le pays. À l’échéance de ce terme, les unités des Forces armées nigériennes seraient envoyées à la base militaire française de Niamey pour en surveiller les soldats.La semaine dernière, des rassemblements massifs se sont succédé près du cantonnement en question. Les manifestants ont exigé le retrait des troupes françaises du pays, rapportait un correspondant de Sputnik sur place.Près de 1.500 soldats français sont déployés actuellement au Niger.Ancienne colonieLe Niger, ancienne colonie française, restait l’un des derniers alliés d’États occidentaux au Sahel. Il dispose de riches réserves d’uranium exploitées par la France.Selon les médias français, ce pays africain produit 15 à 17% de l'uranium utilisé pour produire de l'électricité dans l’Hexagone.

