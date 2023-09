https://fr.sputniknews.africa/20230915/la-france-assure-que-son-ambassadeur-restera-au-niger-tant-que-paris-le-souhaite-1062144087.html

La France assure que son ambassadeur restera au Niger tant que Paris le souhaite

La France assure que son ambassadeur restera au Niger tant que Paris le souhaite

Sylvain Itté, ambassadeur de France au Niger, restera à son poste quelle que soit la position des autorités militaires du pays à cet égard, a assuré la chef de... 15.09.2023, Sputnik Afrique

L'ambassadeur de France au Niger "travaille" et il restera à son poste tant que le président Emmanuel Macron le souhaite en dépit de l'expulsion voulue par les militaires au pouvoir, a déclaré vendredi soir la ministre française des Affaires étrangères sur la chaîne LCI.Sylvain Itté "travaille (...) Il nous est très utile par ses contacts, par ceux de son équipe, il y a encore une petite équipe autour de lui", a déclaré Catherine Colonna. Auparavant, Emmanuel Macron a déclaré que l'ambassadeur de France au Niger était pris en "otage" par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de "rations militaires".Les militaires, qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet, avaient ordonné fin août l'expulsion de l'ambassadeur de France, après le refus de Paris de se conformer à un ultimatum exigeant son départ. La France continue depuis de s'opposer à ce départ, arguant que ce gouvernement n'avait aucune autorité pour fonder une telle requête.

