Ambassadeur français devant être expulsé du Niger: de nouveaux détails

Alors que la présence de l’ambassadeur français Sylvain Itté à Niamey est considérée comme illégale par les autorités nigériennes, celles-ci ont dépêché vers la mission diplomatique des dispositifs des forces de l’ordre, relatent les médias.Selon les vidéos filmées sur les lieux par des témoins oculaires et publiées le 31 août, on y voit des dispositifs de la gendarmerie nationale déployés.Privé de ses immunités diplomatiquesLa veille, dans un communiqué adressé à la diplomatie française, les autorités nigériennes ont déclaré que Sylvain Itté a été privé des "privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’Ambassade". Et d’ajouter que "les services de police sont instruits afin de procéder à son expulsion".Or, selon la Convention de Vienne, les forces de l’ordre nigériennes n’ont pas le droit de pénétrer dans l’enceinte de la mission diplomatique, car son territoire est inviolable. Ainsi, tant que Sylvain Itté reste à l’intérieur, il ne peut pas être expulsé.

