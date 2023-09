https://fr.sputniknews.africa/20230922/menace-nucleaire-moscou-pointe-le-mensonge-dursula-von-der-leyen-1062277319.html

Menace nucléaire: Moscou pointe le mensonge d’Ursula von der Leyen

En remettant le 21 septembre un prix de l'Atlantic Council au Premier ministre japonais, la présidente de la Commission européenne a indirectement inculpé la...

Dans son discours, tenu le 21 septembre à l’occasion de la remise du prix Global Citizenship Awards du think tank américain Atlantic Council au Premier ministre japonais Fumio Kishida, Ursula von der Leyen n’a pas manqué de proférer une ribambelle de déclarations antirusses.Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, le discours était assez remarquable.Maria Zakharova a signalé que pas un seul mot n’avait été dit sur les États-Unis et "les bourreaux de Washington" ayant largué des bombes sur les villes japonaises et leur population civile. Pis encore, la présidente de la Commission européenne a rejeté la responsabilité pour la tragédie d’Hiroshima sur la Russie.Et de citer un extrait du discours de von der Leyen: "Beaucoup de vos proches ont perdu la vie lorsque la bombe atomique a rasé Hiroshima. Vous avez grandi avec les histoires de survivants. Et vous vouliez que nous écoutions les mêmes histoires, que nous affrontions le passé et que nous apprenions quelque chose sur l'avenir… La Russie menace à nouveau d’utiliser l’arme nucléaire. C’est odieux, c’est dangereux – et dans l’ombre d’Hiroshima, c’est impardonnable."Bombardements atomiques d’Hiroshima et de NagasakiLes 6 et 9 août, des pilotes américains avaient largué des bombes atomiques sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Les explosions et leurs conséquences avaient tué 140.000 habitants à Hiroshima et 74.000 à Nagasaki.En commémorant la date du bombardement nucléaire d’Hiroshima par les États-Unis en 1945, les politiques japonais ont passé sous silence son auteur, mais n’ont pas manqué de mentionner la Russie.Seule la chaîne de télévision TBS, qui retransmettait en direct la cérémonie depuis le mémorial de la Paix, a annoncé que les États-Unis étaient responsables du bombardement.Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres n’a pas non plus nommé le coupable de la mort des habitants d’Hiroshima dans son message lu par son adjointe pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu.

