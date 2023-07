https://fr.sputniknews.africa/20230704/incompetente-et-corrompue-cette-femme-pourrait-diriger-lotan-pour-le-chef-dun-parti-francais-1060335907.html

"Incompétente" et "corrompue": cette femme pourrait diriger l'Otan, pour le chef d'un parti français

Jens Stoltenberg rempile pour une année à la tête de l’Otan. Faute de consensus sur le nom de son successeur, les pays membres de l’Alliance se sont mis... 04.07.2023, Sputnik Afrique

«Incompétente» et «corrompue»: cette femme pourrait diriger l'Otan, pour le chef d'un parti français Jens Stoltenberg rempile pour une année à la tête de l’Otan. Faute de consensus sur le nom de son successeur, les pays membres de l’Alliance se sont mis d’accord pour prolonger son mandat. Au micro de Zone de Contact, l’homme politique français François Asselineau décrypte les dessous de cette décision.

"Il y a à la fois certainement des oppositions entre certains États sur une ligne de conduite à tenir, et puis aussi des appétits beaucoup plus personnels qui se manifestent en arrière-plan. Le souci pour certains est de nommer une femme à la tête de l'Otan pour la première fois", estime François Asselineau, fondateur et président du parti l'Union populaire républicaine (UPR).Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est considérée par lui comme une candidate possible, mais pas infaillible.Retrouvez également dans ce numéro:- Monica Mutsvangwa, ministre de l’Information, de la publicité et des services de radiodiffusion du Zimbabwe, sur les raisons de l’intérêt pour les BRICS et les perspectives d’élargissement des relations avec la Russie,- Arkadi Zlotchevski, président de l’Union céréalière russe, sur les conséquences pour l’Afrique de la non-prolongation possible de l'accord céréalier.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:- L’élargissement des BRICS pourrait être abordé lors du prochain sommet Russie-Afrique.- Un animal rare réapparaît en Ouganda après 40 ans d’absence.- Une récolte record de maïs en RDC.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

