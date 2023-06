https://fr.sputniknews.africa/20230621/la-diplomatie-russe-commente-les-exercices-aeriens-les-plus-importants-de-lhistoire-de-lotan-1060070825.html

La diplomatie russe commente les exercices aériens les plus importants de l'histoire de l'Otan

Quoique ne visant pas officiellement la Russie, les exercices aériensAir Defender, les plus importants de l'histoire de l'Otan, laissent deviner qui est en... 21.06.2023, Sputnik Afrique

Toute tentative de créer une menace à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Russie ne restera pas sans conséquence, a déclaré ce mercredi la porte-parole de la diplomatie russe. Maria Zakharova a ainsi commenté la tenue par les pays de l'Otan des exercices Air Defender 2023.La Russie en têteOfficiellement, les plus grands exercices de déploiement aérien de l’histoire de l'Alliance, en cours jusqu’au 23 juin, ne sont pas dirigés contre la Russie. Cependant, le chancelier allemand Olaf Scholz a évoqué le 16 juin, lors de sa courte visite sur la base aérienne de Jagel, le conflit en Ukraine, en disant que ces exercices "sont un message fort en ces temps actuels".Et d'estimer, devant la presse, qu'Air Defender était le signe que l’Allemagne et ses alliés étaient "bien préparés".Conçu en 2018, l'événement réunit 10.000 soldats et 250 avions de 25 pays, dont plus de 100 avions américains. Il se déroule sur des bases aériennes en Allemagne, aux Pays-Bas et en République tchèque.

