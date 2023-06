Exercice Air Defender 2023

L'Otan mène depuis le 12 juin son plus grand exercice aérien depuis la création de l'Alliance. Préparé depuis 2018, il engage 10.000 soldats et 250 avions de 25 pays dont plus de 100 avions américains. Cette infographie de Sputnik fournit des détails sur les manœuvres Air Defender 2023.