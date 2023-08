https://fr.sputniknews.africa/20230811/ils-se-moquaient-de-moi-un-survivant-de-nagasaki-accuse-les-etats-unis-1061266027.html

"Ils se moquaient de moi": un survivant de Nagasaki accuse les États-Unis

Les États-Unis avaient forcé les autorités japonaises à cacher la vérité sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945.

L’interdiction américaine de diffuser des informations sur les bombardements nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki a été cause de souffrances des survivants à ces attaques pendant des années, a déclaré Yasuaki Yamashita. Âgé de 84 ans, venant de Nagasaki, il a partagé son expérience douloureuse à Mexico lors de la présentation d’un livre consacré aux victimes des bombes atomiques par le spécialiste du Japon Sergio Hernández.Les Japonais ne savaient pas exactement ce qu’il s’était passé à Hiroshima et Nagasaki, parce que Washington obligeait les médecins et les autorités du Japon à cacher la vérité, affirme M.Yamashita.Victimes d’une discriminationM.Yamashita avait six ans quand l’armée américaine a largué sur Nagasaki la bombe Fat Man ("homme obèse") contenant 6,4 kg de Plutonium 239. Il dit avoir été victime de discrimination depuis cet événement tragique. Selon lui, les gens au Japon qui ne savaient pas la vérité, croyaient que "les survivants avaient sûrement une maladie contagieuse" et qu’ils devaient être mis en quarantaine, se souvient M.Yamashita.M.Yamashita a souligné que ceux qui avaient survécus, étaient par la suite rejetés sur le plan professionnel et personnel. Ils n’avaient pas la possibilité de créer une famille ou de poursuivre leurs aspirations.Les jours de la tragédieLe 9 août 1945, Yasuaki Yamashita voulait aller jouer dans les montagnes avec ses amis, mais il a finalement décidé de rester chez lui. Cela lui a sauvé la vie. Ses copains sont morts de leurs blessures causées par l’explosion de la bombe qui avait une puissance de 21 à 23 kilotonnes.Sa sœur a été blessée. Les deux enfants et leur mère ont couru vers l’abri le plus proche situé sur une montagne. Ils y ont trouvé des centaines de personnes. En raison du manque de nourriture, Yamashita, sa mère et sa sœur ont quitté le refuge et sont allées dans les champs pour chercher leurs proches, qui étaient paysans. Pour atteindre cette région, ils ont dû passer par l'endroit où la bombe avait explosé.Au cours des semaines suivantes, la population a commencé à mourir des radiations excessives. Au total, 74.000 personnes sont mortes dans cette ville japonaise.Départ au MexiqueEn 1968, M.Yamashita est arrivé à Mexico pour collaborer avec un journal japonais au cours des Jeux olympiques. Il espérait y commencer une nouvelle vie, pouvoir travailler.Cependant, même chez les médecins, il n'osait pas dire qu'il était un survivant du bombardement atomique de Nagasaki. Ce n'était qu'en 1995 que, suite à un appel du fils d'un de ses amis, qu’il a décidé de révéler la vérité lors d'une conférence devant des étudiants.

