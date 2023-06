https://fr.sputniknews.africa/20230625/menace-nucleaire-russe-un-flux-de-conscience-agite-de-biden-et-zelensky-selon-moscou-1060156105.html

Menace nucléaire russe? Un "flux de conscience agité" de Biden et Zelensky, selon Moscou

Menace nucléaire russe? Un "flux de conscience agité" de Biden et Zelensky, selon Moscou

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a commenté les déclarations des Présidents Biden et Zelensky qui évoquent la menace nucléaire russe... 25.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-25T18:08+0200

2023-06-25T18:08+0200

2023-06-25T18:08+0200

international

russie

ministère russe des affaires étrangères

sergueï lavrov

volodymyr zelensky

joe biden

menace nucléaire

ukraine

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/11/1058674268_0:66:3007:1757_1920x0_80_0_0_5c12a418942cfdfc216fc7319a47d622.jpg

Le chef de la diplomatie russe a remis en question l’état psychologique des Présidents américain et ukrainien qui s'expriment sur la "menace nucléaire" qui émane de Moscou. Un fragment de cette interview de Sergueï Lavrov a été partagé sur Telegram par le journaliste russe Pavel Zaroubine.Les déclarations du Président ukrainien Volodymyr Zelensky sont "un flux de conscience encore plus agité", selon le ministre.Le Président Joe Biden avait déclaré le 19 juin que la menace de Vladimir Poutine d’utiliser des armes nucléaires tactiques était "réelle", quelques jours après avoir dénoncé le déploiement de telles armes par la Russie en Biélorussie.Pourtant, selon le dernier rapport du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Washington est le plus grand possesseur d'armes nucléaires au monde avec 1.770 ogives déployées. Moscou arrive au deuxième rang avec 1.674 ogives. Viennent ensuite Paris et Londres avec 280 et 120 unités respectivement. Ainsi, les États-Unis et la Russie disposent ensemble de près de 90% des armes nucléaires mondiales, le nombre de leurs ogives utilisables semblant être resté relativement stable en 2022, note l'institut SIPRI.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ministère russe des affaires étrangères, sergueï lavrov, volodymyr zelensky, joe biden, menace nucléaire, ukraine, états-unis