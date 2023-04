https://fr.sputniknews.africa/20230403/quel-pays-controlera-les-armes-nucleaires-tactiques-russes-en-bielorussie-1058391000.html

Quel pays contrôlera les armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie?

Quel pays contrôlera les armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie?

Les armes nucléaires tactiques russes ne seront pas transférées à la Biélorussie, mais seront déployées sur son territoire, tout comme celles des États-Unis... 03.04.2023, Sputnik Afrique

Interrogé au sujet du contrôle des armes nucléaires russes en Biélorusse, le porte-parole du Kremlin est revenu sur les annonces en question faites fin mars par le Président russe.Le chef de l’État russe avait précédemment déclaré que Moscou et Minsk s’étaient mis d’accord sur le déploiement d’armes nucléaires russes sur le territoire biélorusse, pays voisin. Il s’agissait d’une réponse à la demande de longue date de la part du Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, pour accueillir de tels armements, faisait valoir le dirigeant russe.Cette démarche ne signifie pas un transfert, mais "ce que les États-Unis font depuis des décennies" dans certains pays alliés. Vladimir Poutine a rappelé que les armements nucléaires américains étaient présents dans au moins six pays membres de l’Otan, notamment l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie et la Grèce. Entre-temps, elles n’y ont pas été transférées, a insisté le leader russe tout en notant que la Russie n’enfreignait ainsi aucun accord international.Ce projet en détailActuellement, la Russie a déjà aidé la Biélorussie à rééquiper ses 10 avions militaires et lui a déjà livré un système russe de missile balistique à courte portée Iskander, a déclaré Vladimir Poutine dans le même entretien.De plus, il a souligné que la formation de pilotes devrait commencer le 3 avril, alors que la construction d’un dépôt destiné aux armes nucléaires tactiques russes sur le territoire biélorusse devrait s’achever vers le 1er juillet.Début avril, l’ambassadeur russe en Biélorussie a précisé que ces armes seraient placées près des frontières occidentales de ce pays.

