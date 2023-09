https://fr.sputniknews.africa/20230922/lukraine-a-perdu-la-guerre-elle-le-sait-et-les-americains-aussi-selon-un-ex-officier-francais-1062289466.html

"L'Ukraine a perdu la guerre, elle le sait et les Américains aussi", selon un ex-officier français

Les autorités de Kiev multiplient les déclarations irrationnelles, comme au sujet des livraisons de Mirage français car elles savent que le conflit est d’ores... 22.09.2023, Sputnik Afrique

Cafouillage sur cafouillage. Dans la foulée d’une contre-offensive laborieuse, Kiev multiplie les déclarations irrationnelles car les autorités se savent condamnées à la défaite, a expliqué à Sputnik Alain Corvez, conseiller en stratégie et ancien colonel de l’armée française.Kiev a notamment critiqué le potentiel apport de Mirage français, expliquant que ceux-ci seraient immanquablement détruits par les systèmes de défense russe, à en croire Youri Ignat, porte-parole de l'Armée de l'air ukrainienne. Une nouvelle sortie qui illustre la fébrilité de Kiev, selon Alain Corvez.Le haut gradé rappelle qu’il faut de toute manière une formation conséquente pour piloter des appareils tels que les Mirage, les Rafale ou les F-16. Ces déclarations "ne correspondent donc à rien", sauf à penser que des pilotes français ou américains seront aux commandes de ces appareils.Vers un réveil européen?Au-delà des errements de Kiev, le conflit semble lasser de plus en plus côté européen, souligne encore Alain Corvez. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, a notamment annoncé ne plus vouloir livrer d’armements à l’Ukraine, dans un contexte de tensions quant aux exportations de céréales. Une sortie tout sauf anodine, selon le conseiller en stratégie, qui rappelle le soutien jusque-là indéfectible de Varsovie à Kiev.Ce réveil européen conjugué à l’inéluctable défaite ukrainienne pourrait par ailleurs déboucher sur une "dislocation de l’Otan" voire de l’Union européenne, avance encore Alain Corvez. Plus généralement, l’échec en Ukraine pourrait pousser certains pays du Vieux continent à revoir leur politique d’alignement sur les États-Unis.Moscou renforcé, Washington s’en mord les doigtsMême de l’autre côté de l’Atlantique, certaines œillères semblent tomber. Le soutien occidental à l’Ukraine et les politiques de sanctions ont en effet poussé la Russie à nouer de nouveaux partenariats, avec la Chine ou des pays du Sud global, souligne Alain Corvez. Loin d’être isolé, Moscou a renforcé certaines de ses alliances, ce qui commence à inquiéter du côté de Washington.De nombreuses voix à Washington avancent en outre que la Chine sera la principale menace à l’hégémonie américaine et qu’il faut arrêter "de disperser les forces" en Ukraine, souligne Alain Corvez.L’aide allouée à l’Ukraine fait d’ailleurs de plus en plus débat du côté des Républicains. Le vote sur la prochaine tranche de fonds pourrait provoquer des remous au Congrès, rapportait récemment le Washington Post.

