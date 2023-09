https://fr.sputniknews.africa/20230903/lotan-pourrait-disparaitre-dici-2025-pour-cette-raison-selon-un-professeur-ecossais-1061838596.html

L’Otan pourrait disparaitre d’ici 2025 pour cette raison, selon un professeur écossais

L’Otan pourrait disparaitre d’ici 2025 pour cette raison, selon un professeur écossais

03.09.2023

L'Otan pourrait s'effondrer d'ici 2025 en raison de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine et d’un possible rapprochement entre Washington et le Président russe Vladimir Poutine, a déclaré Phillips Payson O'Brien, professeur d'études stratégiques à l'université de St. Andrews en Écosse dans son article publié par The Atlantic.Point de divergenceSelon le professeur écossais, il existe une différence entre les intérêts de la plupart des pays européens en matière de sécurité et les priorités de l’aile populiste du Parti républicain dirigé par Donald Trump. Par conséquent, les Européens doivent se préparer à une politique indépendante en cas d'arrivée au pouvoir de M.Trump. En juillet, l’ex-Président a assuré bien connaître Vladimir Poutine et garder de bons rapports avec lui. Début 2022, M.Trump avait aussi affirmé que l’escalade en Ukraine n’aurait jamais eu lieu s’il avait été réélu, car il cultivait de "très bonnes relations avec Poutine".En juin dernier, Donald Trump avait condamné l’envoi d'aide militaire à l'Ukraine, accusant le Pentagone de priver l'armée américaine des munitions dont elle a besoin elle-même. Il avait promis de mettre fin au conflit au cas où il serait réelu à la présidence aux États-Unis.Si Washington cesse de financer l'Ukraine dans un an et demi, l'Europe ne sera pas en mesure de compenser la perte d'aide", souligne Phillips Payson O'Brien.Le professeur écossais pense qu’il est temps pour les dirigeants européens de se préparer à une situation dans laquelle la Maison Blanche détruirait l'Otan et chercherait à se rapprocher de Poutine.

