Kiev recevra bientôt des Mirage 2000D, selon un média français

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104089/19/1040891991_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_8667e224c65097116c8e60dcddb9c404.jpg

Discuté depuis des mois, l’accord de transmission à l’Ukraine d'avions de chasse Mirage 2000D par la France prend forme, a relaté le site français Intelligence Online.Selon le portail, une délégation de commandants d'état-major de l'armée de l'air ukrainienne s'est rendue en France pour finaliser les détails du futur accord en vertu duquel l'Ukraine recevra un nombre encore indéterminé de chasseurs Mirage 2000. Kiev s'intéresse notamment à la version spécialisée dans l'attaque au sol: le Mirage 2000D.Plus tôt, le site français avait annoncé que des tractations avaient lieu.L’avion de chasse Mirage 2000DLes Mirage 2000D sont optimisés pour le vol à basse altitude et l'attaque/appui au sol. Ils peuvent porter des pods de reconnaissance électronique ASTAC, ainsi que des pods de ciblage IR/CCTV/laser avancés et lancer des missiles de croisière SCALP-EG/Storm Shadow et des bombes guidées par laser.Certains d’entre eux sont équipés de radios VHF-FM et du système de transmission vidéo ROVER.Avec le système de liaison de données Link 16, ils permettent de partager en toute sécurité les informations recueillies par les pods de l'avion sur le théâtre d'opérations avec les centres de commandement, ou de recevoir des informations des forces amies au sol.La France en possède plus de 50, qui font l'objet d'une modernisation à mi-vie. Ce sont notamment leurs capacités air-air et air-sol qui devraient être améliorées, ainsi qu'un système d'attaque et de navigation complémentaire, tactile et centralisé.En compagnie des F-16?En plus de chasseurs français, Kiev, qui lorgne l’aviation occidentale, devrait prochainement recevoir des F-16 du Danemark et des Pays-Bas, après approbation des États-Unis.Selon le site spécialisé en aviation Aviacionline, les caractéristiques des Mirage 2000D sont compatibles avec les chasseurs F-16.Pourtant, selon certains experts militaires, les avions occidentaux seront inefficaces dans la zone de l’opération militaire spéciale russe en raison des systèmes de défense aérienne russes de haute précision. Le même avis a été relayé par le Washington Post et le site spécialisé américain 19FortyFive.Dans ce sens, l'analyste militaire Sean Bell avait déclaré que les forces armées russes anéantiraient en une nuit les F-16 occidentaux. Les avertissements de MoscouFace aux livraisons constantes d’aides militaires à Kiev, Moscou avait déjà envoyé une note aux pays de l'Otan sur ce sujet. La diplomatie russe avait prévenu que les pays occidentaux " jouaient avec le feu".Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait pour sa part souligné que tout fret avec des armes destinées à l'Ukraine deviendrait automatiquement une cible justifiée pour la Russie. En juin, Vladimir Poutine avait déclaré que les F-16 "allaient brûler tout comme les chars Leopard maintenant".

