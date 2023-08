https://fr.sputniknews.africa/20230819/un-general-us-explique-comment-la-russie-traitera-les-f-16-americains-une-fois-livres-a-lukraine-1061449959.html

Un général US explique comment la Russie traitera les F-16 américains, une fois livrés à l’Ukraine

Un général US explique comment la Russie traitera les F-16 américains, une fois livrés à l'Ukraine

Les chasseurs américains F-16 seront plus performants que les avions détenus actuellement par Kiev, mais ceux qui s'attendent à ce que les forces armées... 19.08.2023, Sputnik Afrique

Les F-16, dont le transfert à l’Ukraine a été récemment approuvé par les États-Unis, auront une utilité limitée pour l'Ukraine à l'heure actuelle, prévient le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, relayé par Business Insider.En cause, le déploiement massif de défenses aériennes par la Russie et par l’Ukraine. Cela empêche l'une ou l'autre partie du conflit d'acquérir la supériorité aérienne, selon lui.Bien que globalement, les F-16 représentent l’amélioration des forces aériennes ukrainiennes, l’armée russe s'adaptera à la présence des chasseurs et pourra les combattre.Aval américainCette semaine, Washington a décidé d'approuver le transfert à Kiev d'avions de chasse F-16 du Danemark et des Pays-Bas. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a envoyé un courrier à ses homologues danois et néerlandais avec des garanties. Kiev recevra ainsi des avions lorsque les pilotes auront été formés. L’entraînement du premier groupe subit pourtant des retards."Tout cela va prendre du temps, et cela n'arrivera probablement pas avant la fin de l'année. C'est pourquoi ce ne sera pas avant l'année prochaine que vous verrez des F-16 en Ukraine", selon le général.

