https://fr.sputniknews.africa/20230818/washington-donne-le-feu-vert-pour-lenvoi-de-f-16-a-lukraine-des-que-les-pilotes-auront-ete-formes-1061426160.html

Washington donne le feu vert pour l’envoi de F-16 à l’Ukraine dès que les pilotes auront été formés

Washington donne le feu vert pour l’envoi de F-16 à l’Ukraine dès que les pilotes auront été formés

Les États-Unis approuveront l’envoi par le Danemark et les Pays-Bas de chasseurs F-16 à Kiev dès que la formation sera terminée. L’entraînement des pilotes... 18.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-18T12:25+0200

2023-08-18T12:25+0200

2023-08-18T12:25+0200

international

états-unis

ukraine

f-16 fighting falcon

chasseur

avion

armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1d/1057742465_0:0:2586:1455_1920x0_80_0_0_6d4627d1a4645895b8da2b8020c7cc5a.jpg

Washington a décidé d'approuver le transfert à Kiev d'avions de chasse F-16 du Danemark et des Pays-Bas, a confirmé à Sputnik un haut responsable de l'administration américaine.Kiev recevra ainsi des avions lorsque les pilotes auront été formés, a rapporté le 17 août Reuters, se référant à un responsable américain. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a envoyé un courrier à ses homologues danois et néerlandais où il parle du "soutien total des États-Unis au transfert d’avions de combat F-16 à l’Ukraine et à la formation de pilotes ukrainiens par des instructeurs de F-16 qualifiés", toujours selon Reuters.Longtemps opposée à cette idée, l’administration de Joe Biden a annoncé en mai qu’elle était favorable au transfert d’avions de chasse F-16 à l’Ukraine.Retards dans la formation des pilotesL’entraînement du premier groupe de pilotes subit pourtant des retards. Ces six pilotes ukrainiens n’auront pas terminé leur formation avant l’été prochain, écrit le Washington Post. Les six personnes, qui parlent déjà couramment anglais, devront suivre des cours d’anglais pendant quatre mois au Royaume-Uni pour apprendre la terminologie associée aux jets. La formation prendra ensuite six mois. Un deuxième groupe d'environ la même taille devrait être prêt six mois plus tard, soit à la fin 2024.De plus, le Danemark a demandé de former des équipages entiers ensemble plutôt que seulement les pilotes d'abord.De son côté, l'Ukraine ne s'attend pas à piloter d’avions de chasse F-16 au combat cette année, a fait savoir la veille Yuriy Ihnat, porte-parole des forces aériennes du pays.Contre-offensiveDébutée en juin, la contre-offensive ukrainienne ne parviendra pas à atteindre la ville du sud-est de Melitopol, selon les estimations récentes de la communauté américaine du renseignement, toujours selon le Washington Post. Située dans la région de Zaporozhijé, cette ville est passée sous contrôle des forces russes dès février 2022. Elle a été rattachée à la Russie suite à un référendum en septembre 2022.Par conséquent, certains républicains du Congrès américain s'opposent actuellement à un nouveau programme d'aide de 20,6 milliards de dollars à Kiev.Réaction de la RussieL’apparition en Ukraine d’avions F-16 capables de transporter des armes nucléaires sera considérée par la Russie comme une menace dans le domaine nucléaire, a fait savoir en juillet Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, ukraine, f-16 fighting falcon, chasseur, avion, armes