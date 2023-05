https://fr.sputniknews.africa/20230524/f-16-pour-kiev-loccident-essaie-deffacer-le-prejudice-cause-par-le-revers-dartiomovsk-1059458384.html

F-16 pour Kiev: l’Occident essaie d’"effacer le préjudice causé par le revers d’Artiomovsk"

F-16 pour Kiev: l’Occident essaie d’"effacer le préjudice causé par le revers d’Artiomovsk"

Le général français Jean-Bernard Pinatel a expliqué les vraies raisons de la décision d’autoriser l’envoi d’avions F-16 à Kiev prise par l’administration de... 24.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-24T23:08+0200

2023-05-24T23:08+0200

2023-05-24T23:09+0200

donbass. opération russe

jean-bernard pinatel

f-16 fighting falcon

ukraine

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104404/00/1044040067_0:201:3188:1994_1920x0_80_0_0_213e49f84568e79fc4df79ee5f47df8c.jpg

"L’autorisation donnée par Biden aux Européens de livrer des F-16 à l’Ukraine n’est qu’une manière d’effacer, par un coup de communication, le revers stratégique" d’Artiomovsk (Bakhmout) et surtout, "d’en tirer bénéfice pour l’industrie américaine", a déclaré le général français Jean-Bernard Pinatel dans un article publié par le magazine Le Dialogue.La livraison des F-16 n’aura aucune incidence concrète à moyen terme sur la puissance de feu de l’Ukraine et sur la défense de son espace aérien, à son avis. D'ailleurs, le Président Biden avait aussi exprimé un avis pareil. Il a déclaré que la fourniture de F-16 à Kiev n'aurait pas amélioré la situation à Artiomovsk (Bakhmout).Ces avions ne pourront pas servir à l’Ukraine pour acquérir une supériorité aérienne avant plusieurs années parce que savoir piloter un avion de chasse et une chose, combattre avec lui en est une autre, détaille M.Pinatel. Un pilote ukrainien aguerri sur MiG peut acquérir une "compétence consciente" sur F-16 en un an. Mais passer en "compétence inconsciente" c’est-à-dire être capable de combattre sous stress par "réflexe" prendra plusieurs années, affirme-t-il.L'industrie américaine en profiteSelon l’expert, c’est l’industrie américaine qui pourrait gagner le plus de cette décision: elle pourra ainsi accélérer le rythme de construction et d’exportation de nouveaux appareils F-35 dont le coût unitaire avoisinent les 200 millions de dollars.Un haut responsable de l’administration Biden avait récemment déclaré à NBC que Washington et ses alliés prévoyaient de livrer ces appareils, dont l’efficacité reste à prouver, à l'Ukraine, même si ces derniers ne proviendront pas forcément des États-Unis. Par ailleurs, un document d’évaluation de pilotes ukrainiens s’entraînant à Tucson, dans l’Arizona, avait fuité dans les médias.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

jean-bernard pinatel, f-16 fighting falcon, ukraine, international