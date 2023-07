https://fr.sputniknews.africa/20230713/lavrov-lenvoi-de-f-16-a-lukraine-recele-une-menace-nucleaire-pour-la-russie-1060500668.html

Lavrov: l’envoi de F-16 à l’Ukraine recèle une menace nucléaire pour la Russie

Lavrov: l’envoi de F-16 à l’Ukraine recèle une menace nucléaire pour la Russie

La livraison à l’Ukraine de chasseurs F-16 pourrait avoir des conséquences catastrophiques et sera envisagée par la Russie comme une menace, étant donné leur capacité à porter des armes nucléaires, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov"Nous nous sommes exprimés à maintes reprises à ce sujet… L’Occident entreprend des actions qui nous obligent une nouvelle fois à pointer les risques de caractère stratégique engendrés par la politique antirusse agressive", a-t-il signalé.Le ministre a rappelé que les conditions entraînant l’emploi d’armes nucléaires avaient été strictement définies dans la doctrine militaire.Les puissances nucléaires informéesM.Lavrov a expliqué qu’au cours d’un combat, les militaires russes n’auraient pas le temps d’établir si "chaque avion de ce type est doté ou non d’équipements permettant de porter des armes nucléaires".Réponse militaire et techniqueDans une interview accordée en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg à la mi-juin le chef de la diplomatie russe avait déjà évoqué la livraison de F-16 à l’Ukraine. Il avait signalé que si la Russie voyait ces avions dans le ciel ukrainien, sa réponse serait militaire et technique."La réponse incombe aux militaires, ils savent ce qu'il faut faire. Les F-16 sont une œuvre militaire et technique, dont si nous voyons que ces avions survolent l'Ukraine et qu'ils présentent une menace pour nous, il y aura bien sûr une réponse militaire et technique", avait-il indiqué.Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan a déclaré mercredi 12 juilliet à ABC News que les États-Unis avaient déjà pris des mesures avec des alliés de l'Otan pour commencer la formation de pilotes ukrainiens sur des F-16, ce qui "prendra un certain temps". Puis les avions seront transférés en Ukraine, "probablement depuis des pays européens qui ont un excès de F-16".

