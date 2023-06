https://fr.sputniknews.africa/20230626/berlin-trouve-une-excuse-pour-refuser-des-f-16-a-kiev-1060164502.html

Berlin trouve une excuse pour refuser des F-16 à Kiev

Le gouvernement allemand demeure prudent quant à la fourniture à l’Ukraine d’avions de chasse américains F-16. Malgré les nombreuses demandes de Kiev, Berlin... 26.06.2023, Sputnik Afrique

L’Allemagne ne peut pas fournir à l’Ukraine des avions de chasse F-16 car elle n’en possède pas, a déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius en marge d'une conférence du parti SPD à Aurich, en Basse-Saxe, rapporte le magazine Spiegel.L'Ukraine, en attendant, continue d'espérer que l'Allemagne participera à "une coalition internationale pour la fourniture d’avions de combat", note l’article.Des demandes incessantesCes derniers mois, Kiev ne cesse d’exiger que l’Occident lui fournisse des F-16. Les États-Unis et leurs alliés de l’Otan ont promis d’entamer sou peu la formation de pilotes ukrainiens sur des F-16 de fabrication américaine sans pour autant préciser les délais de la fourniture.L’Ukraine compte cependant sur une participation allemande à cette coalition, même s’il ne s’agit pas nécessairement de F-16, souligne le Spiegel. La coalition est dirigée par les Pays-Bas et le Danemark, les États-Unis soutiennent le projet.Berlin réticentDepuis le début, le chancelier Olaf Scholz s'est montré prudent vis-à-vis de cette coalition. Il a réitéré, jeudi dernier au Bundestag, que les livraisons d'armes allemandes continueraient de se concentrer sur les véhicules blindés de combat, les systèmes antiaériens, l'artillerie et les munitions nécessaires. Une position soutenue le week-end dernier par M.Pistorius.Selon Vladimir Poutine, si l’Ukraine recevait des F-16, qui seraient basés hors de son territoire, les troupes russes considéreraient des options pour les frapper.

