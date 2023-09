"L’aide à l’Ukraine ne tient qu’à un fil" et les USA peuvent le couper, selon le Washington Post

"L’aide américaine à l’Ukraine devient de plus en plus vulnérable aux politiques partisanes. Lorsque la prochaine tranche sera soumise au vote du Congrès, le nombre de Républicains qui votera ne sera pas élevé. Si l’administration Biden veut continuer son soutien à Kiev, elle devra présenter un dossier plus solide et plus honnête sur les coûts attendus et la durée de l’effort de guerre", résume ainsi Josh Rogin pour le quotidien américain.