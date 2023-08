https://fr.sputniknews.africa/20230825/aide-us-washington-ne-serait-plus-capable-de-creer-une-montagne-dacier-pour-lukraine-1061624853.html

Aide US: Washington ne serait plus capable de créer une "montagne d’acier" pour l’Ukraine

Aide US: Washington ne serait plus capable de créer une "montagne d’acier" pour l’Ukraine

Il est peu probable que les États-Unis fournissent une assistance militaire à Kiev dans les mêmes volumes en 2024, écrit le Wall Street Journal

Les États-Unis estiment que l’équipement militaire fourni à Kiev est suffisant pour une contre-offensive et qu’il ne faut pas s’attendre à de tels volumes d’aide en 2024, selon le Wall Street Journal.L’affaire des F-16En outre, bien que les États-Unis aient donné leur feu vert pour l’envoi de F-16, leur aide traîne toujours. La veille, Washington a annoncé avoir décidé de former des pilotes ukrainiens sur le sol américain. Cela prendra pourtant des mois."Ces pilotes suivront une formation d’anglais" au Texas en septembre, avant "de prendre part à une formation de pilotage" en Arizona le mois suivant, a précisé le 24 août le porte-parole du Pentagone, le général Patrick S. Ryder.La formation des pilotes ukrainiens devrait durer cinq à huit mois. L’apprentissage linguistique est nécessaire, "en raison de la complexité et du jargon en anglais requis pour piloter ces avions", a expliqué le général.Le même jour, la Norvège a annoncé qu’elle deviendrait le troisième pays – après les Pays-Bas et le Danemark – à fournir des exemplaires de F-16 à l’Ukraine. Le Danemark en a promis 19 tandis que les Pays-Bas devraient en fournir 42 exemplaires, selon Volodymyr Zelensky.Réaction russeLes discussions sur le transfert à l’Ukraine des F-16 sont menées depuis des mois. En juin, Vladimir Poutine a fait savoir que les forces russes étudieraient des options pour détruire ces avions s'ils étaient basés en dehors de l'Ukraine.L’apparition en Ukraine d’avions F-16 capables de transporter des armes nucléaires sera considérée par la Russie comme une menace dans le domaine nucléaire, a fait savoir en juillet Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

