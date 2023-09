Le Président polonais compare l’Ukraine à un noyé qui peut "entraîner dans les profondeurs"

https://fr.sputniknews.africa/20230920/le-president-polonais-compare-lukraine-a-un-noye-qui-peut-entrainer-dans-les-profondeurs-1062235849.html

20.09.2023

Le Président polonais Andrzej Duda a comparé l'Ukraine à un noyé qui s'accroche à tout et menace de couler ceux qui tentent de l'aider, rapporte Reuters le 19 septembre.Selon le dirigeant polonais, son pays doit agir dans son propre intérêt et se protéger.En outre, M.Duda a exhorté Kiev à se rappeler de l'aide de la Pologne.Les tensions autour des céréales ukrainiennesÀ la mi-septembre, la Commission européenne a décidé de lever les restrictions sur les importations de céréales de l'Ukraine vers cinq pays limitrophes de l'Union européenne. Cependant, l’institution a obligé Kiev à prendre des mesures pour contrôler les exportations. Par la suite, les autorités slovaques, hongroises et polonaises ont annoncé qu'elles étendaient unilatéralement l'interdiction d’importer des céréales ukrainiennes.Kiev a réagi en engageant des poursuites auprès de l'Organisation mondiale du commerce. De plus, le ministre de l'Économie, Taras Katchka, a menacé de prendre des sanctions en représailles et d'interdire les importations de fruits et légumes en provenance de Pologne. En réponse, trois pays de l'UE ont déclaré qu'ils boycotteraient les réunions de la plateforme de coordination.Le 18 septembre, Kiev a annoncé avoir porté plainte devant l'OMC contre la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, qui ont prolongé leur embargo malgré la levée des restrictions décidée par Bruxelles.

