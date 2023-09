https://fr.sputniknews.africa/20230920/voici-les-pays-africains-avec-la-meilleure-qualite-de-vie-numerique-selon-un-classement-1062245863.html

Voici les pays africains avec la meilleure qualité de vie numérique, selon un classement

Voici les pays africains avec la meilleure qualité de vie numérique, selon un classement

L’Afrique du Sud, le Maroc, le Kenya obtiennent la meilleure qualité de vie numérique du continent africain, selon le classement mondial de la société... 20.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-20T18:15+0200

2023-09-20T18:15+0200

2023-09-20T18:15+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

maroc

kenya

internet

réseau

classement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/01/1045291113_0:393:1920:1473_1920x0_80_0_0_adfdb891346d43593bbd91aca8c176d7.jpg

L’Afrique du Sud arrive en tête de son continent dans le classement global sur la qualité de vie numérique (DQL Index) en 2023, établi par la société néerlandaise informatique Surf Shark.À l’échelle internationale, elle occupe la 72e place. Le Maroc se situe en deuxième position au niveau local (75e dans le général). Le top 3 inclut également le Kenya (76e dans le général).Dans le top 10, on retrouve l’Île Maurice, la Tunisie, l’Égypte, le Nigeria, l’Algérie, le Ghana, le Bénin.Les leadeurs du classement général sont la France, la Finlande et le Danemark. Au total, 121 pays dont 25 africains, représentant 92% de la population mondiale y figurent.Percées sur certains critèresLa liste a été formée en prenant en compte plusieurs critères, à savoir l’accessibilité au réseau, la qualité de la connexion, les infrastructures électroniques, la sécurité électronique, la fiabilité des services en ligne et l’adaptabilité à l’IA.Concernant les différentes particularités prises en compte, l’Angola obtient le meilleur résultat du continent africain concernant l’accessibilité au réseau (12e place dans le classement général).La qualité de la connexion est la meilleure au Nigeria (62e globalement). Le Kenya dispose d’excellentes infrastructures électroniques (68e globalement). Le Maroc est le leadeur africain en termes de sécurité électronique (40e globalement), l’Afrique du sud a le meilleur niveau de service en ligne et d’adaptabilité à l’IA (61e globalement).

afrique subsaharienne

afrique du sud

maroc

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, maroc, kenya, internet, réseau, classement