Les dix pays africains les plus développés en 2023

Les dix pays africains les plus développés en 2023

L'île Maurice, les Seychelles et l'Algérie sont en tête du classement des pays africains les plus développés, selon une étude des Nations unies sur l'indice de... 11.08.2023

Avec un indice de développement humain (IDH) de 0,802, l’Île Maurice domine le classement des pays africains les plus développés, ressort-il d’une étude des Nations unies.Les Seychelles, archipel de l’océan Indien puis l’Algérie complètent le podium avec des IDH de respectivement 0,785 et 0,745.L’Égypte et la Tunisie sont ex aequo à la 4e place, avec un IDH de 0,731. Viennent ensuite la Libye (0,718), l’Afrique du Sud (0,713), le Gabon (0,706), le Botswana (0,693), le Maroc (0,683), et Le Cap Vert (0,662).Les scores compris entre 0,55 et 0,70 indiquent un développement humain moyen, tandis que ceuxscores compris entre 0,70 et 0,80 signifient un taux élevé. Si vous allez plus loin, vous rencontrerez des pays dont les scores se situent entre 0,80 et 1,00, ce qui témoigne d'un développement humain exceptionnel.Sur le plan mondialSelon l’étude des Nations unies, la Suisse (avec un IDH de 0,962) est le pays le plus développé du monde. Elle devance la Norvège (0,961) et l’Islande (0,959).Les auteurs de l’étude utilisent l'indice de développement humain comme un instrument de mesure essentiel pour évaluer les progrès des nations en matière de développement. Ils s'appuient sur des indicateurs clés, notamment l’espérance de vie, l’alphabétisation des adultes, l’accessibilité à Internet et l’égalité des revenus.Cependant, l'efficacité et la stabilité de la gouvernance, la disponibilité d'emplois rémunérateurs, l'accès aux soins et à des services sociaux de premier ordre, les libertés individuelles, un système éducatif florissant font aussi partie des critères du classement.Ces divers critères sont répartis sur une échelle numérique allant de 0,00 à 1,00, résumant succinctement la position d'un pays sur le spectre du développement.

