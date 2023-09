https://fr.sputniknews.africa/20230907/ces-deux-pays-africains-parmi-les-plus-accros-aux-cryptomonnaies-1061936335.html

Ces deux pays africains parmi les plus accros aux cryptomonnaies

Le Nigeria et l’Afrique du Sud sont les deux pays africains qui ont le plus confiance envers les cryptomonnaies et sont bien informés sur ce sujet, selon une... 07.09.2023, Sputnik Afrique

Les cryptomonnaies attirent désormais l'attention du monde entier, intéressant 92% des Terriens, selon un récent sondage réalisé par Consensys, une société privée de technologie logicielle blockchain et YouGov, une compagnie internationale de sondage et d'étude de marché. Mais cet engouement n’est pas réparti uniformément.Alors que certaines régions font preuve de prudence, d’autres, notamment en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Afrique, considèrent la cryptomonnaie comme une source d’opportunités financières. Le Nigeria et l’Afrique du Sud sont à l’avant-garde, d'après l'étude réalisée en avril 2023 dans 15 pays et impliquant 15.158 personnes âgées de 18 à 65 ans. Le Brésil vient troisième.Un instrument qui leur inspire de la confianceAinsi, au Nigeria, 99% des personnes interrogées ont indiqué être au courant des cryptomonnaies. De plus, 70% ont clairement compris le concept fondamental de la technologie blockchain.En termes de possession de cryptomonnaies, le Nigeria est aussi parmi les premiers, à égalité avec des pays comme les États-Unis. Cela devient encore plus intéressant si l’on tient compte du fait que la Banque centrale du Nigeria a déclaré en février 2021 que les transactions en cryptomonnaies violaient les lois en vigueur.Pourtant, 90% des Nigérians interrogés ont exprimé leur intention d’investir dans les cryptomonnaies au cours des 12 prochains mois. En outre, 65% des sondés les considèrent comme une protection contre le déclin financier et l’hyperinflation. Cela contraste avec l’Europe et le Japon, où une plus grande partie de la population semble hésiter quant aux futurs investissements dans ce domaine.L’Afrique du Sud est aussi très prometteuse pour le secteur, puisque 98% de sa population est informée du sujet, et le sentiment général est très positif, associant les cryptomonnaies à l’avenir de l’argent et de la propriété numérique, note l'étude.Entre-temps, les banques centrales de 130 pays se penchent sur le lancement des monnaies numériques, selon un rapport du centre d’études américain Atlantic Council. Parmi les pays africains, on y trouve Maurice, le Maroc et l’Algérie. Et le Nigeria a déjà mis en circulation son eNaira en 2021.

