Moscou détaille les raisons de la dédollarisation en marche

Initialement mis en circulation avec de bonnes intentions, le dollar est devenu un outil d’oppression et de punition, a noté la porte-parole de la diplomatie... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Comme le billet vert démontre son instabilité et son insécurité, la dédollarisation n’est rien d’autre qu’un processus naturel, a estimé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, auprès du journal turc Aydinlik.Soulignant que les crises financières proviennent des États-Unis, la responsable russe a indiqué que personne au monde ne veut résoudre ainsi les problèmes américains. Une raison pour laquelle de plus en plus de pays optent pour les BRICS qui prônent la multiplication des échanges commerciaux en devises nationales pour l’abandon du dollar.Un outil de néocolonialismeIl y a des décennies, le dollar était promu par les États-Unis "comme monnaie internationale pour rendre la vie de chacun meilleure, plus facile et plus confortable", poursuit-elle.Avec le temps, la mission du billet vert a radicalement changé allant jusqu’à pénaliser des pays et leurs populations:

