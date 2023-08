https://fr.sputniknews.africa/20230823/les-brics-rendent-la-dedollarisation-inevitable-selon-un-conseiller-nigerian-1061571857.html

Les BRICS rendent la dédollarisation "inévitable", selon un conseiller nigérian

Les BRICS rendent la dédollarisation "inévitable", selon un conseiller nigérian

La dédollarisation est une alternative de longue date pour les pays dont les économies dépendent des fluctuations du billet vert et peinent à rembourser leurs... 23.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-23T19:45+0200

2023-08-23T19:45+0200

2023-08-23T19:45+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

dédollarisation

russie

vladimir poutine

monnaie nationale

économie

développement

dollar us

prêt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/15/1060062188_0:74:3141:1840_1920x0_80_0_0_1a079a7647bda644865cdf463178ea7b.jpg

Prôné par les BRICS, le commerce en monnaies nationales détrônera certainement le dollar américain, a indiqué auprès de Sputnik Afrique Ovigwe Eguegu, conseiller politique du cabinet nigérian de conseil Development Reimagined. "Ce n'est pas seulement possible, c'est inévitable", estime-t-il.En effet, la dédollarisation poursuit bel et bien son chemin dans les règlements entre les pays des BRICS, comme l’a déclaré le Président russe à l’ouverture du Forum d’affaires des BRICS, le 22 août. Pour l’analyste, ce processus s’explique par l’envie de nombreux pays de sécuriser leurs marchés:Les pays affectés en recherchent une alternative depuis longtemps, alors que "les BRICS montrent pour la première fois que c’est possible", souligne Ovigwe Eguegu.D’ailleurs, une telle transition est stimulée par les appels à la dédollarisation et au commerce en monnaies locales, exprimés par des pays à la croissance la plus rapide, ainsi que "certaines des plus grandes économies du monde, comme la Chine, l’Inde et le Brésil", poursuit le conseiller du cabinet spécialisé en géopolitique avec une référence particulière à l'Afrique.Une démarche qui boostera l’économie africaineL’intention de la Nouvelle Banque de développement des BRICS de commencer à accorder des prêts en devises nationales changera la donne pour les États emprunteurs, a noté M.Eguegu commentant la déclaration de la directrice de cette institution, Dilma Rousseff. Selon elle, les prêts pourraient être octroyés en monnaies brésiliennes et sud-africaines.La dette est émise en dollars américains et est investie ensuite dans des projets, une raison pour laquelle les fluctuations des taux de change et des chocs économiques, comme le Covid-19, entravent les pays d’effectuer des remboursements.En revanche, les prêts en monnaies locales accordés par les pays amis, lesquels n’utiliseraient leurs devises que comme des armes financières, pourraient faciliter l’accès aux crédits pour les États africains. Ce qui permettrait finalement pour ces pays "de construire des infrastructures et de développer leur économie".

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, dédollarisation, russie, vladimir poutine, monnaie nationale, économie, développement, dollar us, prêt, crédit