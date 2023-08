https://fr.sputniknews.africa/20230822/la-banque-des-brics-examine-les-demandes-dadhesion-de-15-pays-jusqua-5-seront-approuves-1061520817.html

La banque des BRICS examine les demandes d'adhésion de 15 pays: jusqu'à 5 seront approuvés

La Nouvelle Banque de développement des BRICS prévoit de commencer à prêter en monnaies locales. Le plan vise à réduire la dépendance au dollar et à promouvoir... 22.08.2023

Dilma Rousseff, ancienne Présidente brésilienne et actuelle présidente de la Nouvelle Banque de développement (NDB) des BRICS, a exposé au Financial Times les objectifs de l’institution qu’elle dirige depuis mars dernier.La BND prévoit notamment de commencer à prêter en monnaies nationales, plus particulièrement sud-africaine et brésilienne, dans le cadre d'un plan visant à réduire la dépendance au dollar et à promouvoir un système financier international multipolaire.Alternative au système unipolaireMme Rousseff a déclaré que les prêts en monnaies locales permettraient aux emprunteurs d'éviter le risque de change et les variations des taux d'intérêt américains.Elle a annoncé le projet de prêter en 2023 entre 8 et 10 milliards de dollars."Notre objectif est d’atteindre environ 30% de tout ce que nous prêtons en monnaies locales", a-t-elle détaillé.Pas de conditions politiques préalablesLa présidente de la banque a également expliqué en quoi son institution se distinguait de la Banque mondiale et du FMI. La NDB ne fixe pas de conditions politiques préalables.Selon elle, la banque examine actuellement les demandes d’adhésion d’environ 15 pays, bien qu’elle ne soit susceptible que d’en approuver quatre ou cinq.Elle a refusé de nommer ces pays, mais a déclaré qu'il était prioritaire pour la NDB de diversifier sa représentation géographique.Une banque pour les pays en développementMme Rousseff a signalé que la NDB, la plus récente des banques de développement du monde, avait beaucoup de possibilités.Les BRICS ont créé cette banque en 2015 en guise d’alternative aux institutions financières dominées par les États-Unis, telles que le FMI et la Banque mondiale.Le sommet des BRICS commence le 22 août à Johannesburg. Il est la plus grande rencontre de l’histoire des chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunit plus de 60 États du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.Le forum médiatique des BRICS, qui s’était achevé le 20 août, était une répétition générale. Ses participants ont qualifié le groupe d’alternative au monde unipolaire.Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer des reportages, interviews et analyses.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

