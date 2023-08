https://fr.sputniknews.africa/20230816/la-banque-des-brics-emet-les-premieres-obligations-en-rands-sud-africains-1061379002.html

La banque des BRICS émet les premières obligations en rands sud-africains

La banque des BRICS émet les premières obligations en rands sud-africains

La Nouvelle Banque de développement (NDB) des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a clôturé mardi la vente aux enchères de ses premières obligations en rands sud-africains émises pour quelque 77,9 millions de dollars.Les obligations à cinq ans pour un milliard de rands (52,3 millions de dollars) et celles à trois ans pour 500 millions de rands ont attiré 2,67 milliards de rands d'offres au total (environ 150 millions de dollars), selon les résultats des enchères partagés par deux investisseurs avec Reuters.Selon lui, les fonds obtenus seront utilisés pour financer des projets d’infrastructure et de développement stable en Afrique du Sud. Le résultat servira de repère pour de futures émissions de la NBD.Participation à 98 projetsLa Nouvelle Banque de développement des BRICS a été instituée sur la base d’un accord signé en juillet 2014 lors du sommet du groupe de Fortaleza au Brésil.Son objectif est de financer des projets d’infrastructure et de développement stable dans les États du groupe et dans les pays en développement.La NBD est cotée à AA+ par les sociétés de notation Fitch Ratings et S&P Global Ratings. Cela lui permet d’attirer de manière efficace des financements à long terme sur les marchés de capitaux locaux et internationaux.Depuis sa création, la banque a participé à hauteur de 33,2 milliards de dollars à 98 projets dans les transports, l’approvisionnement en eau, l’énergie propre, le numérique, l’infrastructure sociale et la construction urbaine.

