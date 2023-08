https://fr.sputniknews.africa/20230815/vers-un-terminal-methanier-pour-des-livraisons-de-gnl-russe-en-afrique-du-sud-1061356244.html

Moscou et Pretoria envisagent la construction d'un terminal méthanier pour des livraisons de GNL

La Russie pourrait construire en Afrique du Sud un terminal méthanier. Des livraisons de gaz naturel liquéfié pour celui-ci ont été au menu d'une rencontre... 15.08.2023, Sputnik Afrique

En prévision de la rencontre ministérielle dans le cadre du prochain sommet des BRICS à Johannesburg, le vice-ministre russe de l'Énergie Sergueï Motchalnikov a examiné avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Russie, Mzuvukile Maqetuka, la coopération bilatérale au sein du groupe.La consommation croissante d'énergie en Afrique du Sud nécessite un développement des capacités génératrices. "La possibilité de construire un terminal méthanier est examinée avec nos partenaires sud-africains", a indiqué le ministre.Selon lui, les deux pays sont intéressés dans le développement de leur coopération énergétique. Ils envisagent déjà des livraisons à Pretoria des équipements nécessaires et de gaz naturel liquéfié (GNL) russe.Booster la production d'énergie au charbonL'entretien a également porté sur la coopération en matière d'énergie électrique et le fonctionnement de centrales thermiques au charbon en Afrique du Sud, qui ne donnent pour l'instant que la moitié des capacités prévues.Le commerce du pétrole et des produits pétroliers a aussi été au menu, selon le ministère russe. La standardisation et l'évaluation des équipements pétroliers et gaziers pourraient être une option à envisager.

