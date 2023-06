https://fr.sputniknews.africa/20230612/gaz-naturel-liquefie-lafrique-devrait-booster-ses-exportations-de-51-dici-12-ans-1059868540.html

Gaz naturel liquéfié: l’Afrique devrait booster ses exportations de 51% d’ici 12 ans

Gaz naturel liquéfié: l’Afrique devrait booster ses exportations de 51% d’ici 12 ans

Le conflit en Ukraine a redessiné le paysage des exportations de GNL au profit de l'Afrique. Le continent commence à attirer des acheteurs européens. Un... 12.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-12T15:20+0200

2023-06-12T15:20+0200

2023-06-12T15:22+0200

afrique

gaz

gaz naturel liquéfié (gnl)

exportations

économie

rapport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103816/57/1038165752_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_50d7e6646976866bc67565e9b73ab48c.jpg

L'Afrique possède une quantité importante de gaz, s'élevant à au moins 17.560 milliards de mètres cubes de réserves prouvées. Les exportations africaines de gaz naturel liquéfié (GNL) devraient ainsi augmenter de 51% d’ici 2035, à 100 milliards de m3, selon un rapport publié en mai dernier par la Chambre africaine de l’énergie (AEC).Intitulé "The State of African Energy" (L'état de l'énergie en Afrique) 2023, ce rapport prédit que la production de GNL sur le continent restera stable pendant le reste de cette année, mais qu'ensuite une croissance significative aura lieu.Cette croissance devrait notamment découler de la mise en œuvre de plusieurs grands projets dans des pays comme le Mozambique ou le Congo. C'est le conflit en Ukraine qui a marqué un tournant pour le secteur gazier africain, selon NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie. Il a notamment conduit l'UE à intensifier sa campagne de longue date pour réduire la dépendance au gaz russe. Par conséquent, certains États membres de l'UE ont commencé à conclure des accords gaziers avec des États d'Afrique du Nord.L'Égypte, l'Algérie et le Nigeria en têteAinsi, le Mozambique devrait voir sa capacité d’exportation de GNL passer de 3,4 millions de tonnes en 2023 à 16,3 millions en 2030, puis à 31,5 millions en 2035. De même, le Sénégal, la Mauritanie et la Tanzanie devraient voir leurs capacités d’exportation de GNL accuser une croissance rapide d’ici à 2035, selon le rapport.La capacité totale d'exportation de GNL du continent devrait passer du niveau actuel de 80 millions de tonnes par an à environ 110 millions de tonnes d'ici à 2030 et à plus de 175 millions de tonnes par an vers 2040.L'activité GNL de l'Afrique continuera d'être dominée par l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, et dans une moindre mesure, la Guinée équatoriale et l'Angola, note M.Ayuk.Une croissance progressiveSelon le rapport, la production globale de gaz naturel en Afrique devrait se chiffrer à environ 268 milliards de m3 durant 2023. Plus de 85% proviendront des gisements situés en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Par la suite, la production africaine devrait s'accroître progressivement pour atteindre les 272 milliards de m3 en 2025, puis 340 milliards de m3 en 2030, et près de 420 milliards de m3 en 2040.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, gaz, gaz naturel liquéfié (gnl), exportations, économie, rapport