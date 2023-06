https://fr.sputniknews.africa/20230609/la-production-de-gaz-et-de-petrole-va-fortement-impacter-le-budget-2024-de-ce-pays-africain-1059808438.html

La production de gaz et de pétrole va fortement impacter le budget 2024 de ce pays africain

La production du pétrole et du gaz découverts au Sénégal va fortement impacter le budget 2024 du pays avec plus de 51 milliards de francs CFA (81 millions de... 09.06.2023

sénégal

afrique subsaharienne

pétrole

gaz

Selon M. Ba qui présidait l'ouverture de la 39e session du Conseil national de crédit (CNC), la nouvelle donne fait que le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP 2024-2026), adopté mercredi en conseil des ministres, sera présenté à l'Assemblée nationale avant le 30 juin en vue du débat d'orientation.Le Sénégal devrait être cette année producteur de gaz et de pétrole, à travers respectivement les champs Grand Tortue Ahmeyim (GTA) qu'il partage avec son voisin, la Mauritanie, et le champ de Sangomar, découvert en 2014 et situé à environ 100km au sud de la capitale sénégalaise Dakar. Les partenaires du projet gazier tablent sur une production de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, grâce notamment à l'exploitation de deux premiers puits. Ensuite, avec les réalisations des phases II et III du projet, la production devrait atteindre 10 millions de mètres cubes avec l'entrée en production d'une dizaine de puits.Concernant le pétrole, sa mise en exploitation devrait démarrer avec une production de 100.000 barils par jour à partir de 2023, sachant que ses réserves sont estimées à 2,5 milliards de barils.

