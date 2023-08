https://fr.sputniknews.africa/20230818/un-expert-algerien-le-sommet-des-brics-est-un-bonheur-des-opprimes-et-le-malheur-des-ultra-riches-1061434408.html

Un expert algérien: "Le sommet des BRICS est un bonheur des opprimés et le malheur des ultra-riches"

Un expert algérien: "Le sommet des BRICS est un bonheur des opprimés et le malheur des ultra-riches"

Le sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud est d’emblée une réussite vue les démarches de dizaines de pays pour y assister, indique... 18.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-18T17:59+0200

2023-08-18T17:59+0200

2023-08-18T17:59+0200

afrique en marche

podcasts

brics

sommet

afrique du sud

occident

monde multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/12/1061434103_0:110:2121:1303_1920x0_80_0_0_b0dd97d6ac21357d93eab0fe37d95758.jpg

Un expert algérien: «Le sommet des BRICS est un bonheur des opprimés et le malheur des ultra-riches» Le sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud est d’emblée une réussite vue les démarches de dizaines de pays pour y assister, indique dans L’Afrique en marche Mokhtar Mediouni, colonel de l’armée de l’air algérienne à la retraite. Pour lui, cet événement sera un tournant majeur des relations internationales.

"En terme statistique, les pays des BRICS constituent 45% de la population mondiale, plus de 30% du PIB mondial, dépassant ainsi en richesse le G7, tiré par une croissance d’environ 70% de la croissance mondiale", affirme à Radio Sputnik Afrique, Mokhtar Saïd Mediouni, colonel de l’armée de l’air algérienne à la retraite, également expert en géopolitique, en questions sécuritaires et de Défense.Le fait que le sommet des BRICS se tient en Afrique du Sud est "une fierté pour tous les Africains. [...] De là va naître un nouvel ordre économique mondial qui sera équitable et qui sera rentable pour l'ensemble des humains de cette planète", juge M.Medouni. "Le sommet des BRICS est un bonheur des opprimés et le malheur des ultra-riches", lance-t-il.Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission de L'Afrique en marche!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique du sud

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, brics, sommet, afrique du sud, occident, monde multipolaire, аудио