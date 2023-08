https://fr.sputniknews.africa/20230822/la-banque-des-brics-pourrait-faire-chuter-le-dollar-dans-les-prochaines-annees-assure-un-economiste-1061542630.html

La banque des BRICS pourrait faire chuter le dollar dans les prochaines années, assure un économiste

22.08.2023

La tendance à la dédollarisation est plus que justifiée, car les pays s’efforcent d’instaurer des politiques étrangères et économiques indépendantes, juge auprès de Sputnik l’économiste algérien Mourad Kuwashy.Selon Mourad Kuwashy, la désillusion accumulée des pays du Sud global y joue un rôle. Ces États "ont ouvertement exprimé leur mécontentement quant à la manière dont le FMI et la Banque mondiale opèrent ces dernières années".En outre, le rattachement d'un certain nombre de monnaies nationales au dollar a souvent conduit à des crises financières, y compris mondiales, poursuit l’expert."La supériorité des BRICS ne fera qu’augmenter"L’éventuel élargissement du groupe des BRICS est aussi censé contribuer à la défaite du dollar.Et d’ajouter que la monnaie commune des BRICS pourrait renforcer les économies des pays membres.

