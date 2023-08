Ce diplomate a joué "un rôle colossal" pour l’adhésion de l’Éthiopie aux BRICS

https://fr.sputniknews.africa/20230829/ce-diplomate-a-joue-un-role-colossal-pour-ladhesion-de-lethiopie-aux-brics-1061702036.html

Le ministre russe des Affaires étrangères a joué un rôle diplomatique immense pour que l’Éthiopie devienne membre des BRICS, selon la porte-parole de la... 29.08.2023, Sputnik Afrique

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a évalué le rôle de Sergueï Lavrov dans l’adhésion de l’Éthiopie aux BRICS.L’Éthiopie joindra les BRICS le 1er janvier prochain, tout comme d’ailleurs l’Argentine, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Iran. Les membres de l’organisation ont trouvé de nombreux arguments en faveur de l’élargissement. Cependant, selon les témoignages de Vladimir Poutine et de Sergueï Lavrov, cette question clé du sommet a suscité de vifs débats.Discussions intensesVladimir Poutine a signalé que "le travail n’était pas facile et que le Président Ramaphosa avait fait montre d’un art diplomatique étonnant lors de la concertation des positions, notamment en ce qui concerne l’élargissement des BRICS".La 15e édition du sommet des BRICS s'est tenue à Johannesburg du 22 au 24 août sous la présidence de l'Afrique du Sud. Lors du sommet, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'invitation officielle de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Éthiopie, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite à rejoindre les BRICS. Il a déclaré que l'adhésion à part entière des nouveaux pays débutera le 1er janvier 2024.

