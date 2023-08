"Le Sud global va être renforcé" par l’expansion des BRICS

https://fr.sputniknews.africa/20230827/le-sud-global-va-etre-renforce-par-lexpansion-des-brics-1061673851.html

L’élargissement des BRICS à six autres pays -l'Argentine, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran- enjanvier 2024 sera un apport positif tant sur le plan culturel qu’économique et renforcera le Sud global, a déclaré à Sputnik Afrique Mtho Xulu, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Afrique du Sud et du groupe de travail sur le Commerce et l'investissement du Conseil des entreprises des BRICS.Selon lui, le 15e sommet des BRICS de Johannesburg "a été très réussi". Cette rencontre a accordé beaucoup d'attention au commerce et à l'investissement, "ce qui signifie que le Conseil des affaires des BRICS mûrit très bien et se concentre davantage sur l'amélioration de leur profil de transactions entre les entreprises de chaque pays".Accès à de nouveaux marchésIl espère que l’Afrique du Sud pourra combler ses déficits commerciaux en maximisant les chaînes de valeur de toutes les exportations dans lesquelles elle excelle.Point fort de la présidence sud-africaine des BRICSSelon M.Mtho, en présidant les BRICS en 2023, l’Afrique du Sud a réussi à rehausser le profil du groupe "en tant qu’organisation multilatérale qui cherche à promouvoir le bien commun et le développement du Sud global et de l'Afrique en tant qu'économie d'avenir".Les secteurs les plus prometteurs du partenariat Moscou-PretoriaPour M.Mtho, un certain nombre d'opportunités interdépendantes avec Moscou sont à l’étude, notamment l'approfondissement des possibilités de transformation agroalimentaire, susceptible d’être mis en place en Afrique du Sud.Le Forum international d'innovation des BRICS "Cité des nuages" se déroule du 27 au 29 août à Moscou et regroupe des participants de plus de 30 pays, y compris des BRICS, du Moyen-Orient et d'Asie.

